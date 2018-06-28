Как обыграть казино Вулкан по схеме на 500 000 руб.

Меня зовут Олег и я бывший лудоман. Откровенничаю, как на сеансе анонимных алкоголиков, блять) Я создавал блог Антиказино в 2019 году только с одной целью — чтобы я и остальные могли зарабатывать деньги на игре в казино. Именно поэтому здесь вы найдете рабочие схемы как обыграть казино Вулкан и сможете получить свой первый жирный выигрыш. Заработок может составить как 5000 рублей, так и сотни тысяч. Схемы, которые найдете здесь, могут блокироваться казино в любой момент. Так что советую регулярно проверять плашку «актуальности» описанного алгоритма, чтобы не наебать самого себя. Если вам нужны именно схемы, жмите на кнопку.

Алгоритмы и стратегии для казино

Знаете в чем отличие казино Вулкан от брендов вроде Джойказино или Азартплей? У последних есть лицензия на организацию азартных игр. Их деятельность регулируется законами Кюрасао или Мальты. Все расчеты и результаты спинов просчитываются с помощью ГСЧ на серверах разработчика. Казино в этом случае выступает только площадкой-посредником между разработчиком и игроком. Найти алгоритмы для обмана казино в лицензионных клубах просто невозможно.

Вулкан же является скриптовым казино и работа всех автоматов идет на слабых и незащищенных серверах, которые арендовали владельцы скрипта. Также в таких клубах ГСЧ довольно примитивный и его можно просчитать самостоятельно, если владеешь навыками кодинга. Именно поэтому такие блоги как: антивулкан, обмани казино, грабим казино, взлом казино и прочие телеграмм-каналы выкладывают схемы как поднять денег только под казино Вулкан. В лицензионных казино просто нет секретных комбинаций и там вы должны играть честно, иначе выпнут без выплат.

Работают ли схемы для казино Вулкан в 2019 году?

Многие люди скептически относятся ко всем этим стратегиям, а сама мысль обмануть казино кажется им чем-то невозможным)) Но на деле выходит так, кто успевает отыграть рабочую схему, тот успевает заработать на вулкане. А кто долго думает, тот потом пишет в личку отзывы, что обыграть казино не удалось, алгоритм не работает, схемы развод и все вообще хуйня.

Отвечаю на основные вопросы при игре по схеме:

Работают ли схемы? Да, описанные алгоритмы срабатывают в 95% случаев. Очень важно четко придерживаться проверенной мной схемы, тогда казино отдаст выигрыш. Можно ли играть по схеме на демо-счете? Демо-режим будет полезным для тех, кто хочет познакомиться с управлением игрового автомата, но схема в демо-режиме не сработает. Я могу высчитать победные комбинации для демо-версии слота, но нахуй оно мне надо, если оно не приносит денег?)) Какой можно ожидать выигрыш? Каждый алгоритм показывает себя по разному. Средняя дельта отдачи слота где-то от 3 до 40 тысяч рублей. Но практика показывает, что автоматы могут насыпать и намного больше. Были случаи, когда игрок мог вынести 100-200к за день. В каких казино Вулкан работают эти баги? Я работаю с разными брендами и такие баги могу найти в любом онлайн казино сети Вулкан. Конкретно в последние 3 месяца я прорабатываю схемы под: Вулкан 24, Вулкан Россия, Вулкан Платинум, Вулкан Старс, Вулкан Гранд, Вулкан Клуб. У каждой схемы будет ссылка на казино, в котором она сработает. Как ты находишь рабочую схему? Полтора года кодинга на питоне и с++, ну и никуда без ежедневных попыток найти выигрышные комбинации. Играю на свои бабки, проверяю, сливаю и по-новой, пока выбранная стратегия ставок не стрельнет. После того, как вижу, что у стратегии есть потенциал, отыгрываю ее раз 10-15 и выкидываю на блог. Схема не сработала, что делать? Есть мизерный шанс того, что после выполнения всех шагов слот не даст денег. Просто еще раз повторите все шаги, скорее всего вы попали в эти отказные 5%, см.п.1. Займи, отыграю отдам!!!111 Ну, никто здесь никому ничем не обязан. И я не банк, чтобы выдавать займы))

Особенности игровых автоматов

Прежде, чем вы зайдете в Вулкан и познакомитесь с беспроигрышными схемами, нужно разобраться в игровых автоматах.

Перечислю игровые обозначения, которые вам необходимо знать:

Lines(Линии). Количество линий, по которому учитываются победные комбинации, выбирается игроком.

Количество линий, по которому учитываются победные комбинации, выбирается игроком. Bet/Line(Ставка на линию). Размер ставки на одну линию. Этот параметр будет умножен на количество линий, в результате получим итоговую ставку — Bet. Также устанавливается игроком.

Размер ставки на одну линию. Этот параметр будет умножен на количество линий, в результате получим итоговую ставку — Bet. Также устанавливается игроком. Bet(Итоговая ставка). Размер итоговой ставки. Именно это количество кредитов будет списано с вашего баланса каждый раз, когда вы нажмете кнопку «старт» или «spin». Подсчитывается системой.

Размер итоговой ставки. Именно это количество кредитов будет списано с вашего баланса каждый раз, когда вы нажмете кнопку «старт» или «spin». Подсчитывается системой. 1 Credit(Размер кредита). Параметр, отвечающий за денежный коэффициент. Баланс игрового счета может быть 1 к 1 с той суммой, которую вы вносили, а может быть 5:1. Параметр устанавливает игрок.

Например, в алгоритме написано: Линии — 7, Ставка/Линия — 3, 1 Кредит = 1, Крутим 3 раза. В таком случае вам нужно выставить значения как на картинке и 3 раза нажать кнопку «Старт» или «Spin».

Советы по заработку денег в Вулкан

Пускай мы с вами и собираемся обыграть казино, но запомните, там работают не дураки. Именно поэтому важно придерживаться некоторых правил, чтобы после открутки схемы получить свои деньги:

При регистрации указывайте реальные данные. Ваши почта, телефон и Ф.И.О. должны быть настоящими, т.к. казино может запросить верификацию документов и вам придется потдвердить эти данные. Это не должно вас пугать, проверка доков — обычная практика для казино, что-то связано с законом о противодействии отмыванию денег. Делайте прогрев аккаунта. Имитируйте действия обычного игрока, например, сначала можете поиграть в демо-версии 2-3 слотов. После этого пополните депозит на небольшую сумму, 300-400 рублей. Зайдите в 1-2 случайных слота и поиграйте в них по минимальной ставке. Этот пункт не влияет на успех схемы, он необходим для того, чтобы ваша игра в казино выглядела естественно. Согласитесь, будет странно, если вы зайдете в слот за 10 спинов поднимете денег и попросите их вывести ))) Четко следуйте схеме. Схемы срабатывают с вероятностью 95%. Если после прохода по алгоритму слот не дал заработать, очень вероятно, что вы допустили ошибку. Просто попробуйте еще раз. Алгоритмы могут блокироваться. Если вы видите, что у стратегии стоит статус «Работает», то казино не спалило данный баг, и его можно использовать. Каждая опубликованная схема проверяется дважды в день. Играть можно как на компьютере, так и на мобильном. Все стратегии работают для обоих версий. Не выходите за лимиты. Если указан лимит в 50 000 рублей, значит за него нельзя заходить. Передохните, завтра вернетесь за новым выигрышем.

Самое главное я сказал, теперь перейдем к самому вкусному и тому, ради чего мы все здесь собрались.

Схема по игровому автомату Dolphin’s Pearl Deluxe

Статус: работает (проверено 15.12.2019)

Проходим регистрацию в казино по ссылке ниже.

Пополняем баланс минимум на 760 рублей. Этих денег хватит на два прохода по схеме, если она вдруг не срабтоала или вы допустили ошибку.

Делаем ставки по алгоритму:

5 Линий — Ставка/Линия 4 — Кредит 1 — жмем кнопку «Старт» 4 раза.

3 Линии — Ставка/Линия 30 — Кредит 1 — жмем кнопку «Старт» 1 раз.

6 Линий — Ставка/Линия 5 — Кредит 1 — жмем кнопку «Старт» 5 раз.

10 Линий — Ставка/Линия 2 — Кредит 1 — жмем кнопку «Старт» 3 раза.

После последнего вращения автомат либо дает выигрышную комбинацию, либо сыпет 3 жемчужины и начинается бонусная игра. Вам дадут 15 фриспинов, причем их число может увеличиться по ходу бонусной игры.

Ожидаемая сумма: от 7 000 до 34 000 рублей.

Безопасная сумма для вывода — 40 000 рублей. Если вы близки к этой цифре, то прекращаете игру, ставите деньги на вывод и отдыхаете до следующего дня.

Схема по игровому автомату Bananas Go Bahamas

Статус: работает (проверено 15.12.2019)

Проходим регистрацию в казино по ссылке ниже.

Вносим на баланс минимум 860 рублей. Всегда вносите больше чем надо, если схема вдруг не сыграла или вы допустили ошибку.

Ставки делаем по следующему алгоритму:

3 линии — Ставка/Линия 20 (выбирается нажатием красной кнопки «Мин.Ставка») — жмем кнопку «Запуск» 1 раз.

7 линий — Ставка/Линия 3 — жмем кнопку «Запуск» 4 раза.

1 линия — Ставка/Линия 2 — жмем кнопку «Запуск» 8 раз.

9 линий — Ставка/Линия 10 — жмем кнопку «Запуск» 3 раза.

В конце автомат дает бонусную игру либо жирную комбинацию, с которой забираете куш.

Ожидаемая сумма: от 19 000 до 45 000 рублей.

Безопасная сумма для вывода также — 40 000 рублей. Если вы близки к этой цифре, то прекращаете игру, ставите деньги на вывод и отдыхаете до следующего дня.

Схема по игровому автомату Resident

Статус: работает (проверено 15.12.2019)

Проходим регистрацию в казино по ссылке ниже.

Пополняем депозит минимум на 1086 рублей. Этого также хватит на два круга.

Ставим по такой схеме:

1 Line — Bet per Line 20 (выбирается нажатием красной кнопки «Bet One») — 1 Credit — жмем «Start» 2 раза.

9 Line — Bet per Line 8 — 1 Credit — жмем «Start» 4 раза.

5 Line — Bet per Line 15 — 1 Credit — жмем «Start» 3 раз.

Также получаете либо фриспины с бонуски, либо жирную комбу, с которой получаете куш.

Ожидаемая сумма: от 11 000 до 63 000 рублей.

Дошли до лимита в 40 000 рублей, поставили деньги на вывод и отдыхаете до следующего дня.

Получилось обыграть казино по схеме — напиши отзыв

Если вы четко выполнили все пункты, то поверьте, выигрышные комбинации не заставят ждать. В случае, если после последнего спина автомат не дал выигрыш — проверьте, все ли сделали правильно и повторите круг.

Повторяю важные моменты: регистрация, прогрев аккаунта, игра строго по схеме. Кроме этого, вы можете играть как с ПК так и с мобильного.

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